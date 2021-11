India: Paese riapre ai turisti stranieri, riprende l’emissione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi l’India riprende l’emissione dei visti per i turisti stranieri che viaggiano su voli di linea, un mese dopo la loro ripresa per quelli che si spostano con voli charter. L’ingresso nel Paese sarà consentito senza quarantena ai viaggiatori con ciclo vaccinale completo in base al riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione esistente con quasi cento Paesi; i turisti potranno limitarsi a un “automonitoraggio” della propria situazione di salute per 14 giorni. La decisione è stata presa dal ministero dell’Interno dopo una consultazione tra vari ministeri, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica nazionale e tenendo conto della domanda dall’estero. I voli internazionali sono sospesi fino al 30 novembre. La sospensione, introdotta per la prima volta il 23 marzo 2020, è stata prorogata più volte. Fanno eccezione i voli cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. Molti Paesi, a loro volta, hanno imposto divieti o restrizioni per i passeggeri provenienti dall’India, ma alcuni stanno cominciando ad allentarli e a riattivare i collegamenti diretti. Inoltre, l’India ha raggiunto accordi per il riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione con una trentina di Paesi.(Inn)