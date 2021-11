Taiwan: delegazione Usa a Taipei ha discusso di difesa e scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della delegazione statunitense a Taiwan è stata condotta con l’obiettivo di rafforzare la capacità difensiva del Paese e discutere l’estensione della cooperazione commerciale. È quanto riferito dal senatore Usa, John Cornyn, in riferimento alla visita che sei parlamentari repubblicani hanno effettuato in vari Stati dell’Indo-Pacifico, tra cui India e Filippine. Durante la permanenza a Taipei, i membri del Congresso non solo hanno intrattenuto colloqui con la presidente Tsai Ing-wen (Partito progressista democratico) e i vertici della Difesa, ma hanno anche visitato gli impianti della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il maggiore produttore a contratto di chip al mondo. “L’Indo-Pacifico è il più grande teatro militare a livello globale, e i nostri alleati nella regione sono inestimabili per contrastare l’avanzata della Cina”, ha detto Coryn, precisando che la delegazione ha avuto l’occasione di comprendere “in prima persona” i problemi affrontati dai Paesi nell’area. (Cip)