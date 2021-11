Quirinale: Patuanelli, continuità governo è centrale e a me non dispiacerebbe una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continuità del governo è un elemento centrale. Lo ha detto il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, prima di entrare ai lavori del Consiglio agricoltura e pesca dell'Unione europea, rispondendo a una domanda sulle elezioni di presidente della Repubblica. "In questo momento non si possono bruciare nomi, non si possono fare ragionamenti ancora compiuti. Penso che il presidente (del M5s, Giuseppe) Conte abbia chiarito molto bene qual è il nostro principio: la continuità del governo per continuare a mettere in sicurezza il Paese è un elemento centrale. Dopo di che il presidente (del Consiglio Mario) Draghi ha le carte in regola per ambiare a fare il presidente della Repubblica. Come ho già detto, a me non dispiacerebbe una donna al Quirinale", ha aggiunto Patuanelli. (Beb)