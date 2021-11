Tunisia: sindacati chiedono legge elettorale per andare al voto anticipato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia vi è la necessità che vi sia un ampio consenso attorno a una nuova legge elettorale per andare al voto anticipato. Lo ha affermato il segretario generale dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Noureddine Taboubi, in un'intervista rilasciata ieri all'emittente televisiva qatariota "Al Jazeera". Il numero uno del potente sindacato nordafricano ha ritenuto che la legge elettorale debba poi produrre una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo capace di fronteggiare le innumerevoli sfide davanti al Paese. "La Tunisia non può scivolare nel caos perché, nonostante le grandi le divergenze tra le parti, ci sono limiti che non possono essere superati", ha detto Taboubi, rivelando di essere stato lui a contattare il presidente della Repubblica, Kais Saied, ieri mattina, contrariamente alle voci ventilate da alcuni organi di stampa in relazione alle proteste organizzate dal movimento "Cittadini contro il golpe". Taboubi ha affermato che la conversazione telefonica con Saied si è concentrata sulla riunione di oggi tra il sindacato e il primo ministro, Najla Bouden: al centro dei colloqui odierni vi sarà la situazione sociale e alcuni dossier prendenti pre-25 luglio, la data in cui il capo dello Stato ha sospeso il parlamento ed esautorato il precedente governo. Il segretario generale dell'organizzazione del lavoro, infine, ha sottolineato di aver percepito da Saied la volontà di trovare una via d'uscita affinché la Tunisia "rimanga un faro della democrazia, delle dimostrazioni pacifiche e della libertà di espressione".(Tut)