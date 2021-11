Piemonte: l'agenda del Consiglio comunale e regionale di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- GIUNTA REGIONALE - Videoconferenza, Indebitamento e usura: come difendersi, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di secondo grado nell'ambito del bando di concorso "Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro", a cura del Museo del Risparmio di Torino e con il sostegno dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura (ore 9:30) - Aula, riunione della IV commissione, presidente Alessandro Stecco (ore 10:30) - Aula, riunione della II commissione, presidente Mauro Fava (ore 15:30) - Il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene alla presentazione del volume "Carcere. Idee, proposte e riflessioni", Circolo dei lettori (via Bogino 9), (ore 17:30) - Videoconferenza, testimoni e testimonianze: per una didattica delle fonti orali , corso di formazione a cura di Casa della memoria di vinchio, Istituto per la storia della resistenza di Asti e l'Associazione italiana storia orale con il sostegno del Comitato regionale resistenza e costituzione (ore 18:00) - Il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene alla presentazione del volume "Carcere. Idee, proposte e riflessioni", con i consiglieri regionali Federico Perugini e Domenico Rossi, Novara, Circolo dei lettori (via Rosselli 20), (ore 21:00). (Rpi)