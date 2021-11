Spagna: Tecnicas Reunidas registra perdite per 155 milioni di euro primi 9 mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnicas Reunidas, azienda spagnola operante nel campo delle infrastrutture petrolifere, ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con perdite pari a 155,8 milioni di euro, rispetto all'utile di 7,3 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Tra gennaio e settembre, le entrate sono diminuite del 25,1 per cento su base annua, a 2,1 miliardi di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è sceso a 126,7 milioni di euro rispetto al risultato positivo di 66,9 milioni di euro del 2020. Il presidente di Tecnicas Reunidas, Juan Llado ha assicurato che, nonostante il presente difficile a causa dell'impatto della pandemia del coronavirus sui risultati e l'aumento dei costi, il "punto di svolta" verso la piena normalizzazione e crescita è stato raggiunto e, pertanto, il futuro è "promettente". Il portafoglio ordini accumulato da Tecnicas Reunidas fino a settembre è stato di 10,3 miliardi di euro il 13 per cento in più rispetto all'anno precedente, di cui 3,7 miliardi corrispondono a nuovi progetti come il nuovo impianto petrolchimico di Sasa Polyester (Turchia), l'impianto di biocarburanti per G.I. Dynamics (Olanda), l'impianto di biocarburanti per G.I. Dynamics (Olanda), la centrale elettrica per General Electric in Polonia, l'impianto di gas naturale in Qatar per Qatargas, un complesso petrolchimico in Turchia per una joint venture tra Ronesans e Sonatrach. (Spm)