Repubblica Ceca: Covid, da oggi nuove misure in risposta ad aumento contagi

- Nella Repubblica Ceca da oggi entrano in vigore nuove misure contro il coronavirus per fare fronte all’aumento dei contagi. Lo ha reso noto l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”. Innanzitutto, il personale ospedaliero e di altre strutture di cura non vaccinato dovrà obbligatoriamente sottoporsi a tampone una volta alla settimana. Sempre da oggi diventa obbligatorio per gli studenti universitari indossare mascherine nelle aule se sono presenti più di 50 persone. Gli stranieri che sono residenti di lungo termine nel Paese potranno vaccinarsi contro il Covid-19 a carico dello Stato ceco. (Vap)