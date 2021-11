Imprese: Unicredit sottoscrive tre minibond sostenibili emessi dal gruppo Leone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha sottoscritto tre prestiti obbligazionari per complessivi 2,7 milioni di euro emessi dal gruppo Leone, che da cinquant’anni opera nel settore agroalimentare con una strategia basata sulla diversificazione delle attività. L’operazione - riferisce una nota - rientra nel “Bond Food Mezzogiorno”, il primo programma di emissione di minibond lanciato da Unicredit per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile ed internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare. Il gruppo Leone ha emesso tre minibond per un totale pari a 2,7 milioni di euro, a tasso variabile e di durata pari a 7 anni per le rispettive società del gruppo (Mangimi Leone SpA, Almeda Srl e Leone Group Srl). L’obiettivo del gruppo è già da tempo orientato verso la sostenibilità delle proprie svariate attività produttive, stabilizzate sul territorio del Sud Italia, che si diversificano dalla produzione di alimenti zootecnici al commercio internazionale di commodities, dalla produzione di prodotti per l’alimentazione umana ready to eat (prodotti ortofrutticoli freschi di IV e V gamma) all’attività di retail attraverso la gestione di una catena di supermercati di prossimità ad alta fidelizzazione. Inoltre, il gruppo pone come ulteriore obiettivo delle proprie strategie il rafforzamento delle attività di welfare per elevare ulteriormente, all’interno delle proprie organizzazioni, gli standard qualitativi attraverso azioni di formazione altamente specializzata. (segue) (Com)