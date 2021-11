Imprese: Unicredit sottoscrive tre minibond sostenibili emessi dal gruppo Leone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Leone - prosegue la nota - ha scelto come proprio partner strategico in questo progetto la società Nativa, Regenerative Design Company e prima Società Benefit e BCorp in Europa, in qualità di Sustainability Advisor per un affiancamento nella misura del proprio impatto sociale e ambientale, nell’identificazione delle direzioni di evoluzione in ambito Esg e nella definizione di obiettivi di sostenibilità significativi ed ambiziosi. Al gruppo Leone verrà riconosciuta una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell’emissione del minibond. “La sostenibilità - ha dichiarato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di Unicredit Italia - costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e Unicredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business. Questo intervento ci consente, con una forma di finanziamento alternativa come i minibond, di sostenere i progetti di investimento e innovazione del gruppo Leone. Confermiamo pertanto il nostro impegno a supporto dei piani di crescita delle aziende del territorio”. (segue) (Com)