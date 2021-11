Imprese: Unicredit sottoscrive tre minibond sostenibili emessi dal gruppo Leone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, in particolare, ha consentito alle società del gruppo Leone l’acquisto di un’importante azienda agricola, realizzando così un progetto che rappresenta il completamento di un circuito produttivo ampio e virtuoso che sfrutta le sinergie e le competenze del gruppo aziendale, coinvolgendo anche la parte retail con la consociata Aligros Srl, e che si basa su strategie di filiera finalizzate alla sostenibilità ambientale ed economica e alla valorizzazione del territorio e caratterizzate da disciplinari di produzione ad elevati standard qualitativi. “Negli anni- afferma il presidente e fondatore del gruppo Antonino Leone - sono riuscito a trasmettere ai miei figli e a tutti i miei collaboratori la passione per il nostro lavoro e per il ruolo sociale che ricopriamo, per la nostra terra e per l’ambiente, verso il quale da sempre operiamo con particolare rispetto”. “Una passione sostenibile quella per l’agricoltura e la zootecnia - continuano all’unisono Alessandro e Massimiliano Leone, Amministratori Delegati rispettivamente di Mangimi Leone Spa e di Leone Group Srl - perché sono attività che hanno il compito fondamentale di produrre cibo e l’obiettivo costante di farlo in modo efficiente, per difendere l’ambiente e per assicurare queste produzioni in modo duraturo”. “Il nostro gruppo - sostiene Edoardo Leone, Amministratore delegato della Almeda Srl, azienda che ci occupa della produzione di prodotti ready to eat - è pronto ad affrontare le sfide che il futuro, in maniera evidente, ci pone davanti. Per questo ci impegneremo a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati, in un’ottica di crescita sostenibile”. (Com)