M5s: Patuanelli, ho sempre ritenuto S&D la nostra casa

- Il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, nella sua trasferta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio agricoltura e pesca dell'Unione europea avrà un incontro anche con i deputati europei del Movimento 5 stelle. "Faremo il punto della situazione su diversi dossier, con un focus sulla agricoltura e la pesca" e "penso che parleremo del momento politico del Movimento", ha detto. In particolare sulla questione del dialogo tra M5s, Pd e gruppo dei socialisti e democratici in vista di un possibile ingresso dei pentastellati nel gruppo europeo, "credo che bisogna fare le cose giuste nei modi giusti, nei tempi giusti", ha specificato Patuanelli. "Credo che sia stato fatto uno step ulteriore negli ultimi giorni per il dialogo che si può aprire tra il M5s e il gruppo S&D", ha detto. "Io ho sempre ritenuto che quella fosse la casa del Movimento e ho sempre lavorato per questo, ma i frutti si raccolgono al punto giusto di maturazione", ha aggiunto il ministro. (Beb)