Migranti: ministro Esteri tedesco Maas, “disumana” strumentalizzazione profughi da parte della Bielorussia

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha criticato come “disumana” la strumentalizzazione dei profughi da parte del “regime” della Bielorussia. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) si è espresso a margine della riunione del Consiglio Affari esteri dell'Ue, in corso oggi a Bruxelles. In particolare, Maas ha affermato che la Bielorussia usa i migranti per esercitare pressione sull'Ue”. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, il leader dell'ex repubblica sovietica, Aleksandr Lukashenko, si aspetta che in questo modo l'Unione europea abroghi le sanzioni contro il proprio Paese. Al contrario, come evidenziato da Maas, l'Ue inasprirà oggi tali misure “contro singoli attivi nel traffico di esseri umani” organizzato dalla Bielorussia. Inoltre, dovranno essere sanzionate le compagnie aeree coinvolte in tale operazione, con il divieto di sorvolo e di atterraggio nell'Ue che “non si può escludere” dato che “non vi è più un'alternativa ragionevole”. (Geb)