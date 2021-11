Covid: Fiano (Pd) su manifestazioni no green pass, fermare chi va oltre diritto dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle manifestazioni contro il green pass “bisogna che nel Paese sia chiaro il confine tra sacrosanto diritto di manifestare il dissenso e incitamento e progettazione di atti violenti e sovversivi. Quel confine si chiama Costituzione, chi va oltre va fermato. Sempre". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano. “Complimenti alle forze dell'ordine, agli uffici della Digos, e alla magistratura che in tutta Italia sta arrestando e indagando decine di persone connesse alle manifestazioni No Vax e No Pass, ma con chiare ed evidenti condotte di incitamento a reati violenti e veri e propri atti di violenza”, aggiunge Fiano. (Com)