Imprese: Eurizon, utile netto consolidato raggiunge i 577,7 milioni di euro

- Il patrimonio di Eurizon è salito del 3,6 per cento da inizio anno, raggiungendo 432 miliardi di euro, favorito dai flussi di raccolta sia in Italia che all’estero e dall’andamento dei mercati. E’ quanto emerge dai risultati al 30 settembre approvati dal Consiglio di amministrazione di Eurizon, società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo. I numeri sono in crescita per tutti i principali indicatori finanziari. L’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) ha raggiunto 577,7 milioni di euro e il margine da commissioni 886,6 milioni, in crescita rispettivamente del 36 per cento e del 27 per cento rispetto ai valori dei primi nove mesi del 2020. Il cost/income ratio si è posizionato sotto al 19 per cento, contraendosi ulteriormente rispetto al livello di 21,7 per cento di settembre 2020. La raccolta netta registra un costante trend di crescita attestandosi a 7,5 miliardi di euro da inizio anno. Molto positivi i flussi sui fondi aperti, con 7,8 miliardi, grazie principalmente al contributo dei fondi bilanciati (+3 miliardi), azionari (+2,8 miliardi) e obbligazionari (+2,1 miliardi). Negli ultimi tre mesi in particolare si è registrata un’accelerazione con 5,6 miliardi di flussi complessivi, un terzo dei flussi dell’industria del risparmio gestito in Italia, di cui 4,1 miliardi sui soli fondi aperti. Significativo anche l’apporto delle Gestioni di Portafogli Istituzionali con 1,5 miliardi, mentre restano negative le Gp retail per 145 milioni. (Rin)