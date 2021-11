Imprese: Perissinotto (Eurizon), risultati raggiunti caratterizzano esercizio molto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati raggiunti in termini di raccolta netta e redditività espressa "caratterizzano questi primi trimestri del 2021 come un esercizio molto positivo per Eurizon, frutto del grande lavoro di squadra delle persone della divisione asset management insieme alle reti distributive del gruppo Intesa Sanpaolo e alla clientela istituzionale terza". Lo sottolinea in una nota Saverio Perissinotto, Amministratore delegato di Eurizon. "Anche all’estero prosegue il nostro percorso di crescita e sviluppo dove sono stati realizzati importanti risultati. Ai colleghi di Eurizon e ai nostri partner commerciali vanno i miei ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto e la fiducia accordata. Continuiamo a operare - aggiunge quindi Perissinotto - mantenendo alta l’attenzione ai criteri Esg, sempre più centrali nel nostro modello aziendale. Siamo fortemente convinti della responsabilità insita nel nostro ruolo di gestore dei risparmi a supporto della società e dell’ambiente. In quest’ottica ci siamo impegnati all’interno della Net Zero Asset Management Initiative per unire le forze, lavorando a fianco degli emittenti, nella lotta al cambiamento climatico.” (Rin)