Italia: Patuanelli, sfida è come utilizzare risorse per tagliare tasse e cuneo fiscale

- La vera sfida è come utilizzare le risorse stanziate per il decremento delle tasse e il taglio del cuneo fiscale. Lo ha detto il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, prima di entrare ai lavori del Consiglio agricoltura e pesca dell'Unione europea. "Credo che sul tema superbonus vadano fatti ragionamenti per migliorare quanto uscito dal consiglio dei ministri, posto che il super bonus ha avuto la proroga che chiedevamo e che in generale anche per i bonus edilizi, non quelli al 110 per cento, ma al 65 per cento e al 50 per cento, hanno una proroga triennale che è un elemento di certezza per chi vuole fare investimenti. Credo si possa ragionare in modo sensato di alcune modifiche all'impianto che riguarda il superbonus per le monofamiliari e credo che il Parlamento ragionerà di questo", ha spiegato Patuanelli. "Sul reddito (di cittadinanza) abbiamo trovato accolte le nostre proposte di miglioramento della parte di reinserimento nel mondo del lavoro e, quindi, credo che su quel fronte non ci saranno modifiche", ha continuato. "La vera sfida è come utilizzare le risorse che sono stanziate per il decremento delle tasse e il taglio del cuneo fiscale. Credo si debba fare molta attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Quindi, al ceto medio che è scivolato verso le parti che fanno più fatica", ha sottolineato il ministro. (Beb)