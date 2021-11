FI: Papatheu, nostro contributo a centrodestra e governo è vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il contributo di Forza Italia al centrodestra e al governo continua ad essere vincente. Avanti così, con coerenza, con le nostre idee ed i nostri valori, anche in vista della prossima legge di Bilancio”. Lo afferma in una nota la senatrice di FI Urania Papatheu, in merito all’iniziativa “La nostra Forza”, tenutasi lo scorso fine settimana a Mazara del Vallo, alla quale è intervenuto telefonicamente Silvio Berlusconi. “Una manifestazione in cui abbiamo dimostrato unità e compattezza, e che ha ribadito la centralità del partito nel panorama politico siciliano e nazionale, anche grazie allo straordinario lavoro del nostro coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè”, continua la parlamentare azzurra, secondo cui “quello siciliano di Forza Italia è un vero e proprio modello da seguire”.(com)