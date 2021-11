Marocco: Camera dei rappresentanti approva modifiche a legge finanziaria 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Marocco ha adottato la prima parte della legge finanziaria per l’anno 2022 con 206 voti a favore, 67 contrati e nessuna astensione. Lo rende noto il portale informativo “Le 360”, secondo il quale la legge è stata discussa durante una seduta plenaria della Camera lo scorso sabato 13 novembre. In occasione della sessione plenaria, la ministra dell’Economica e delle finanze del Marocco, Nadia Fattah al Alawi, ha riferito che dei 129 emendamenti proposti per la prima parte delle legge, 20 sono stati ritirati e 31 accettati. Le principali modifiche introdotte dalla finanziaria riguardano l’ampliamento della base di applicazione del contributo di solidarietà sociale per gli aiuti economici nell’anno 2022, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società dal 28 per cento al 26 per cento e la diminuzione dell’aliquota dell’imposta minima dallo 0,45 per cento allo 0,40 per cento. Gli emendamenti accolti riguardano anche la proroga dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi corrisposti per la prima volta al dipendente fino al 31 dicembre 2022, oltre alla riduzione dal 10 al 2,5 per cento delle tasse di importazione applicate alla plastica di tipo Pet. La legge finanziaria 2022 introduce anche la graduale introduzione delle tasse sui consumi interni, applicabili ad apparecchiature alimentate ad energia elettrica. Gli emendamenti accolti consentono inoltre alle associazioni che operano contro gli effetti del degrado ambientali e delle catastrofi naturali di beneficiare delle sovvenzioni concesse al Fondo per la lotta agli effetti delle catastrofi naturali. Gli emendamenti alla legge finanziaria sono stati adottati dopo l'approvazione da parte della Commissione finanza e sviluppo economico alla Camera dei rappresentanti lo scorso 9 novembre.(Mar)