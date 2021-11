Spagna: ministra Sanchez inaugura oggi a Madrid Osservatorio della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dei Trasporti spagnola, Raquel Sanchez, inaugurerà oggi il secondo Osservatorio della mobilità organizzato a Madrid dal quotidiano "El Espanol". L'iniziativa riunirà per quattro giorni oltre 50 relatori del mondo della politica e delle imprese. Alla giornata inaugurale parteciperanno, tra gli altri, l'assessore regionale ai Trasporti di Madrid, David Perez, la presidente dell'Adif, María Luisa Domínguez, il presidente di Seopan, Julián Núnez, il presidente di Abertis, José Aljaro, e il direttore dello sviluppo aziendale di Itínere, Alberto Jiménez. Tra gli ospiti dell'Osservatorio che si alterneranno durante le giornate dell'evento ci saranno, inoltre: la commissaria per i Trasporti della Commissione europea, Adina Valean, il segretario generale del Forum internazionale dei trasporti, Young Tae Kim, la sottosegretaria di Stato spagnola per i Trasporti, Isabel Pardo de Vera, la direttrice generale dei trasporti di Indra, Berta Barrero e il direttore della comunicazione di Stellantis, José Antonio León Capitán. (Spm)