Covid: in corso in Aula Camera discussione generale su decreto green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso in Aula alla Camera la discussione generale del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del cosiddetto decreto Green pass, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il testo è già stato licenziato da palazzo Madama. (Rin)