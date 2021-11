Usa-Africa: al via oggi il tour del segretario di Stato Blinken in Kenya, Nigeria e Senegal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario Blinken si recherà quindi in Nigeria, seconda tappa del suo tour in Africa, dove incontrerà il presidente Muhammadu Buhari, il vicepresidente Yemi Osinbajo e il ministro degli Esteri Geoffrey Onyeama con i quali discuterà di come promuovere la cooperazione sulla sicurezza sanitaria globale, espandere l'accesso all'energia e la crescita economica e rivitalizzare la democrazia. Il segretario di Stato terrà inoltre un discorso sulle relazioni Usa-Africa nella capitale Abuja e incontrerà gli imprenditori nigeriani nel settore digitale. Blinken concluderà il suo viaggio a Dakar, in Senegal, dove incontrerà il presidente Macky Sall e il ministro degli Esteri Aissata Tall Sall per riaffermare la stretta collaborazione tra i due Paesi. Data l'imminente presidenza dell'Unione africana del presidente Sall, il segretario Blinken discuterà con lui delle questioni regionali e dei valori che accomunano Stati Uniti e Africa, e si impegnerà in eventi che mettono in evidenza la forte relazione commerciale degli Usa con il Senegal, tra cui la valorizzazione del ruolo delle imprenditrici senegalesi e la partnership per il contrasto alla pandemia di Covid-19. (Nys)