Usa: Trump vende albergo a Washington per 375 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Trump Organization ha raggiunto un accordo per la vendita dei diritti del Trump International Hotel di Washington,Dc per 375 milioni di dollari. Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui la struttura sita a Pennsylvania Avenue - principale arteria di collegamento tra la Casa Bianca e il Campidoglio - è stata acquisita in leasing dalla società di investimento Cgi Merchant Group con sede a Miami. La società avrebbe anche raggiunto un accordo con Hilton Worldwide Holdings Inc per utilizzare quest'ultimo brand, rimuovendo dunque il nome di Trump dall'albergo. La Trump Organization ha inaugurato l'albergo di Washington, sito presso la storica sede del Vecchio ufficio postale, nel 2016. L'edificio è di proprietà del governo federale, ma il conglomerato dell'ex presidente ha acquistato diritti di leasing per almeno un secolo. (Nys)