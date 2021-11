Migranti: Grandi (Unhcr), no a manipolazione gente in difficoltà a confine con Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto commissario per i rifugiato dell'Onu, Filippo Grandi, si è detto "preoccupato" dalla situazione dei migranti bloccati alla frontiera tra Polonia e Bielorussia e ha denunciato "la manipolazione di questa gente in difficoltà". Intervenendo nella serata di ieri ai microfoni dell'emittente televisiva francese "Lci", Grandi ha affermato che lo sfruttamento "del loro desiderio di una vita migliore non può essere accettato". "Se l'Europa non si facesse prendere dal panico, se non avesse demonizzato e stigmatizzato per anni, non sarebbe vulnerabile a questo tipo di pressione", ha detto Grandi. "Spero che l'Europa non utilizzi questi eventi, per quanto gravi siano, per restringere ulteriormente l'accesso dei richiedenti asilo sul nostro territorio", ha aggiunto l'alto commissario. (Frp)