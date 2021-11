Francia: presidenziali, ultimo confronto tra i pretendenti a candidatura dei Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pretendenti alla candidatura del partito dei Repubblicani alle prossime elezioni presidenziali francesi si sono ritrovati ieri sera sull'emittente televisiva "BfmTv" per l'ultimo confronto in vista del congresso che a inizio dicembre sceglierà un nome. In corsa per ottenere l'investitura del partito di centro-destra ci sono il presidente della regione dell'Alta Francia Xavier Bertrand, quella dell'Ile-de-France Valerie Pecresse, l'ex negoziatore per l'Unione europea della Brexit Michel Barnier, il deputato Eric Ciotti e il sindaco di La Garenne Colombes Phlippe Juvin. Secondo "Elyseemetre", l'aggregatore di sondaggi di "BfmTv", Bernard è quello che raccoglierebbe più voti al primo turno (13,6 per cento), seguito da Pecresse (9,9 per cento) e da Barnier (8,8 per cento). (segue) (Frp)