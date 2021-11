Francia: presidenziali, ultimo confronto tra i pretendenti a candidatura dei Repubblicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati c'è stato quello dell'immigrazione, alla luce della crisi che si è aperta alla frontiera tra Polonia e Bielorussia. "Quello che succede in Bielorussia è criminale", ha detto Barnier. Secondo Bertrand, "bisogna aiutare i polacchi", perché è "nell'interesse" della Francia. Affrontando il tema dal punto di vista interno, Juvin ha dichiarato che è necessario mettere fine alla immigrazione sociale". Sul tema della sicurezza, Pecresse ha denunciato la situazione di "totale impunità" che vige oggi in Francia, per questo ha proposto la creazione di 5 mila posti di magistrati e 3 mila di cancellieri. Bertrand, invece, ha evocato il "disordine" del Paese, per questo ha avanzato l'idea di applicare "pene minime obbligatorie". Sul piano della politica estera, Ciotti punta a far uscire la Francia dalla Nato, mentre Juvin ha deplorato il fatto che "l'influenza francese nelle istituzioni europee è stata abbandonata". Barnier ha parlato che crisi diplomatica che si è aperta con la rottura del contratto per la fornitura di 12 sottomarini francesi all'Australia, che ha portato Canberra ad integrare il partenariato Aukus con Regno Unito e Stati Uniti. "Ci sarà bisogno di più tempo affinché ritroviamo una fiducia totale nei nostri alleati, in particolar modo gli europei", ha detto l'ex negoziatore per la Brexit. (Frp)