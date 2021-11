Corea del Nord: nucleare, incontro funzionari Usa, Giappone e Corea del Sud a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Choi Jong-kun, si è recato a Washington ieri, 14 novembre, per colloqui con le controparti di Stati Uniti e Giappone in merito allo stallo dei negoziati sul nucleare della Corea del Nord e sulla cooperazione per la ridefinizione delle catene di fornitura strategiche. Choi si tratterrà a Washington sino a venerdì 19 novembre; mercoledì 17 novembre il viceministro prenderà parte a una trilaterale con la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman e con il viceministro degli Esteri del Giappone, Takeo Mori. (Git)