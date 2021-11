Imprese: Spagna, Ohla ottiene rimborso 140 milioni euro linee di credito statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ohla dà per certo il rimborso del prestito di 140 milioni di euro delle linee di credito statali (Ico) firmato nel maggio del 2020 grazie alle risorse ottenute con i disinvestimenti degli ultimi mesi e a recupero dei margini nel settore. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". L'ente pubblico aveva messo la sua garanzia sul 70 per cento del sostegno concesso dalle banche Santander, Bankia, CaixaBank, Sabadell, Crédit Agricole e Société Générale, e aveva subordinato questo sostegno alle cessioni. Il saldo residuo era di circa 90 milioni alla fine dell'estate, ma la vendita di nuovi beni ha coperto questo importo. L'azienda era uscita dalla concessione dell'ospedale di Toledo e dallo sviluppo dell'hotel Old War Office a Londra nel marzo scorso e ad ottobre ha accettato di cedere la società concessionaria Aguas de Navarra e l'ospedale canadese Chum. (Spm)