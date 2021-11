Sardegna: al via i bandi di concorso per 60 posti in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via l'autorizzazione per i bandi di concorso per 60 nuove assunzioni a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale della Sardegna. Il presidente del Consiglio Michele Pais ha firmato i decreti di autorizzazione a bandire i concorsi. Una volta perfezionata la procedura da parte dell'amministrazione consiliare, i bandi saranno pubblicati sul Buras. "Questi concorsi – ha detto Pais – sono necessari per permettere all'assemblea legislativa della Sardegna di poter lavorare al meglio e di creare quelle figure essenziali che nella precedente pianta organica non erano contemplate e che sono necessarie per garantire un Consiglio regionale moderno, informatizzato e al passo con le altre Istituzioni regionali, nazionali ed europee". (segue) (Rsc)