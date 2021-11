Sardegna: nubifragio a Cagliari e provincia, morto un 81enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un uomo di 81 anni la vittima dell'ondata di maltempo che ha colpito ieri la Sardegna. La tragedia è avvenuta a Sant'Anna Arresi, nel Sulcis: Antonio Cinus è stato trascinato via dall'acqua del rio Barussa. Ieri mattina era andato nel suo terreno a verificare le condizioni del suo bestiame dopo la bomba d'acqua che aveva colpito il paese il giorno prima. Al rientro un'ondata di fango e detriti lo ha travolto dopo che l'uomo ha provato a scendere dal suo pick-up e a chiedere aiuto al figlio. Il suo corpo è stato ritrovato diverse ore dopo non lontano dalla sua abitazione. La forte pioggia ha provocato allagamenti a Cagliari dove in Vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi: nel capoluogo è crollato in una strada del centro e non poche vie sono state trasformate in autentici torrenti, in particolare nella frazione di Pirri, finita letteralmente sott'acqua. Sempre a Cagliari, è stata chiusa la stazione ferroviaria: è stata sospesa la circolazione dei treni fra Cagliari e Decimomannu dopo l'allagamento dei binari. Le Ferrovie dello Stato hanno garantito i collegamenti con autobus sostitutivi. (segue) (Rsc)