Sardegna: nubifragio a Cagliari e provincia, morto un 81enne (2)

- Allagamenti si sono registrati sull'Asse mediano, in viale Trieste, in viale Diaz, al Poetto, nel Quartiere del Sole, alla Marina, in viale La Plaia. E non è mancato chi, per ironizzare sulla situazione, in costume e cuffietta, si è tuffato in poche decine di centimetri d'acqua in via Cimitero Il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 15 novembre, per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili dopo le forti piogge. "Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti in considerazione delle strade ancora allagate - scrive il Comune in una nota -. Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque". Nel Cagliaritano quattro cacciatori dispersi nelle campagne di Sarrach sono stati, per fortuna, rintracciati e recuperati. Sempre nel Cagliaritano, a Villa San Pietro, sono invece state recuperate con l'elicottero cinque persone rimaste isolate per l'acqua alta. Ritrovato anche un giovane di cui si erano perse le tracce a Sant'Anna Arresi. A Siliqua, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio: nessuno è rimasto ferito. Disagi anche nel Sarrabus, sulla strada provinciale 18 che da Olia Speciosa porta a Villasimius. La strada, al chilometro 23, è stata letteralmente sventrata con l'asfalto rimasto a fare da ponte. Un automobilista ha notato l'acqua passare sotto il tratto di asfalto, dando l'allarme. (Rsc)