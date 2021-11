Arabia Saudita: Mohammed bin Salman annuncia prima città “no profit”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha annunciato l'istituzione della prima città “no profit” al mondo. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale la città sarà un modello per lo sviluppo del settore no profit a livello mondiale e un incubatore per gruppi di volontariato e istituzioni no profit locali e internazionali. “Questa sarà la prima città del suo genere, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione Misk (fondazione no profit del principe ereditario) nel sostenere l'innovazione, l'imprenditorialità e la qualificazione dei futuri leader", ha affermato il principe ereditario.(Res)