Libia: leader di Zawiya respingono le candidature di Saif al Islam Gheddafi e Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "leader ei rivoluzionari di Al Zawiya", nella Libia occidentale, hanno annunciato il loro rifiuto delle candidature dei "ricercati per la giustizia" Saif Al Islam Gheddafi e Khalifa Haftar alle elezioni presidenziali. Un comunicato stampa firmato dai "leader e rivoluzionari della città di Zawiya, saggi, notabili, istituzioni della società civile e l'Associazione dei martiri e dei feriti" minaccia di non aprire centri elettorali all'interno della città a meno che le elezioni non siano condotte “secondo una norma costituzionale concordata". Le parti firmatarie hanno altresì affermato che sostengono lo svolgimento di "elezioni parlamentari e presidenziali oneste in conformità con i principi e gli obiettivi della rivoluzione del 17 febbraio 2011, che ha rovesciato la schiavitù e ha abolito la dittatura". (Lit)