Spagna: sondaggio, il Pp primo partito con il 25,9 per cento dei voti

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) vincerebbe le elezioni in caso di voto con il 29,1 per cento dei voti davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al 25,9 per cento. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo". I popolari potrebbero contare su 130 seggi, 41 in più di quelli attuali. Nonostante le divergenze tra i vertici nazionali del Pp e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, l'86,5 per cento degli elettori conservatori ha dichiarato che ripeterebbe il suo voto rispetto al 3,7 per cento che si è dichiarato indeciso. Dall'altra parte, il Psoe ha migliorato i suoi risultati rispetto alla rilevazione di settembre (24,4 per cento) ottenendo 100 seggi, uno in più rispetto ad un mese fa. (Spm)