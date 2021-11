Emirati: aeroporto di Dubai aumenta previsioni annuali traffico passeggeri a 28,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore dell'aeroporto internazionale di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, prevede un traffico annuale di 28,7 milioni di passeggeri, in aumento di due milioni rispetto alle precedenti proiezioni. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”. Secondo quanto riferito da Dubai Aiports, l’aumento delle previsioni è determinato dall’allentamento delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nei mercati chiave. "Sviluppi significativi la ripresa dei voli verso diverse importanti destinazioni in Australia e in Asia e l'allentamento delle restrizioni ai viaggi verso India e Stati Uniti hanno contribuito a un rialzo delle nostre previsioni", ha affermato Paul Griffiths, amministratore delegato di Dubai Airports. (Res)