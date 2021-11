Bahrein: Covid, autorità approvano uso di emergenza farmaco Evusheld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di regolamentazione sanitaria nazionale del Bahrein (Nhra) ha approvato l’uso di emergenza del farmaco Evusheld, noto anche come AZD7442, una combinazione di due anticorpi monoclonali (tixagevimab e cilgavimab), che è stato sviluppato da AstraZeneca per la prevenzione del Covid-19 negli adulti. Lo rende noto il portale informativo “Trade Arabia”. Il farmaco sarà disponibile per gli adulti di età pari o superiore a 18 anni, immunocompromessi o che assumono farmaci immunosoppressori. (Res)