Arabia Saudita-Libano: ministro Esteri Bin Farhan, nessun impegno con governo Beirut

- Non c’è alcun motivo di impegnarsi con il governo del Libano se questo non si libera dell’influenza del movimento sciita Hezbollah. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan, durante un’intervista ai media locali. "Non vediamo alcuno scopo utile nel coinvolgere il governo libanese in questo momento", ha detto il principe Faisal, sottolineando come la classe politica libanese debba “intraprendere le azioni necessarie per liberare il Libano dal dominio di Hezbollah”. (Res)