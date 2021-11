Medio Oriente: esponente Hamas, movimento può ottenere scambio di prigionieri con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese Hamas, al potere alla Striscia di Gaza, ha tutte le carte in regola per ottenere uno scambio di prigionieri con Israele. Lo ha dichiarato Husam Badran, esponente dell’ufficio politico di Hamas. “La questione dei prigionieri è una priorità assoluta per il movimento, saremo sempre in campo per difenderli”, ha proseguito Badran, senza rivelare dettagli sui prigionieri israeliani sotto la custodia di Hamas. Il movimento ha confermato più di una volta di detenere quattro israeliani all’interno della Striscia di Gaza. Tra questi, due militare sono stati catturati durante la guerra di Gaza nel 2014, mentre gli altri due sono entrati nel territorio in circostanze poco chiare.(Res)