Francia: portavoce governo, il Paese ha bisogno di un presidente non di un candidato

- La Francia "in questo momento ha bisogno soprattutto di un presidente" e non di "un ennesimo candidato". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Gabriel Attal, portavoce del governo francese, commentando il fatto che il presidente Emmanuel Macron ancora non ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi. "Quelli che chiedono al presidente un ingresso rapido nella campagna sono gli stessi che gli rimprovererebbero un abbandono del posto", spiega Attal. Il portavoce evoca poi la questione migratoria. "Non siamo quelli che fanno credere ai francesi che si dovrebbe mettere fine ad ogni immigrazione", afferma Attal, sottolineando che è un "onore accogliere persone che scappano dalla guerra e dalle persecuzioni". "Ma non siamo neanche quelli che chiudono gli occhi sui problemi", aggiunge il portavoce. (Frp)