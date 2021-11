Cop26: Cingolani, va ripensato impianto, trovare compromesso valido è quasi impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va ripensato tutto l'impianto” della Cop26 perché “trovare un compromesso valido per tutti è quasi impossibile”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a “24 Mattino” su Radio24. “Abbiamo ottenuto risultati importanti, tutti i Paesi compreso Cina e India hanno accettato di tenere il riscaldamento globale sotto 1 grado e mezzo. E’ un risultato buono, partito dal G20 e recepito da Cop26”, ha spiegato. "Per firmare l'accordo ci hanno detto che la tempistica della cessione del carbone la dovevano gestire loro, se noi avessimo detto di no, avrebbero liberalizzato le loro attività", ha aggiunto Cingolani. (Rin)