Siria: attacco Stato islamico a Deir ez-Zor, uccisi cinque militari forze governative

- Un generale e quattro militari delle forze governative siriane sono stati uccisi dall’esplosione di un ordigno attribuito allo Stato islamico (Is) nella provincia orientale di Deir ez-Zor, in Siria. Lo rende noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo la fonte, l’esplosione è avvenuta durante il passaggio del veicolo cu sui si trovavano i cinque militari. Nonostante la sua disfatta in Siria nel marzo del 2019, l’Is continua a sferrare attacchi nel Paese, in particolare dell’area del deserto della Badia che si estende dalla provincia centrale di Homs a quella orientale di Deir ez-Zor. (Res)