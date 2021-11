Siria-Emirati: ministro Economia Al Khalil incontra ministro di Stato per commercio Al Zeyoudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia della Siria, Mohammad Samer al Khalil, ha incontrato il ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, per rafforzare la cooperazione in ambito economico tra i due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine delle attività del Syrian National Day all’Expo Dubai 2020. Le due parti hanno sottolineato la necessità di sviluppare il settore dei trasporti, favorendo gli scambi commerciale e la circolazione di merci tra i due Paesi.(Res)