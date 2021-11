Cop26: Cingolani, sbagliato il “bla bla bla” degli attivisti, sono regole di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Capisco che gli attivisti giovani debbano tenere alta l'attenzione e protestare, ma dire che 200 Paesi riuniti per lavorare è ‘bla bla bla’ mi sembra sbagliato, sono le regole della democrazia”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a “24 Mattino” su Radio24 rispondendo ad una domanda sul commento dell'attivista per il clima Greta Thunberg alla Cop26. "Sono state stabilite anche delle regole, dei flussi, aiuti a stati vulnerabili. Mi spiace - ha aggiunto - che non siamo arrivati a 100 miliardi per questi Paesi, c'è un problema di finanza, che deve essere solidale". (Rin)