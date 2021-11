Libano: patriarca Rai critica coloro che “paralizzano la magistratura e ostacolano governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita libanese, cardinale Bechara Rai, ha criticato coloro che mettono in pericolo i legami del Libano con l’esterno, paralizzano la magistratura e ostacolano il governo. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”. “Nessun partito ha il diritto di imporre la sua volontà ai libanesi, minare i legami del Libano con il mondo, paralizzare la magistratura e ostacolare il governo, e i funzionari non possono stare a guardare tutto questo mentre implorano l'approvazione dei diversi gruppi politici. Questo rappresenta la perdita della dignità", ha detto il patriarca in occasione del suo sermone durante la messa domenicale. “Perdere tempo e non risolvere la crisi con i Paesi del Golfo ci fa precipitare in una estenuante crisi economica e sociale che danneggia gli interessi di centinaia di migliaia di libanesi”, ha proseguito.(Lib)