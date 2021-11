Repubblica Ceca: premier Babis in visita oggi al presidente Zeman in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco dimissionario, Andrej Babis, andrà oggi in visita in ospedale al presidente, Milos Zeman. Lo ha reso noto lo stesso primo ministro con un video sui social network. La visita avverrà oggi pomeriggio intorno alle ore 17 all’Ospedale militare centrale di Praga. Proprio nella giornata di oggi i medici sposteranno il capo dello Stato, ricoverato dal 10 ottobre scorso, dalla terapia intensiva a un reparto ordinario. “Ho ottenuto il permesso dell’ospedale. Non vedo l’ora perché non vedo il presidente dal 10 ottobre, abbiamo soltanto parlato al telefono”, ha detto Babis. Il presidente ha accettato le dimissioni del governo da lui guidato giovedì scorso, nello stesso giorno in cui l’esecutivo uscente le ha presentate. Domani Zeman incontrerà anche l’omologa della Slovacchia, Zuzana Caputova, in visita nella Repubblica Ceca. Il capo dello Stato sta anche preparando un incontro la prossima settimana con il leader del Partito democratico civico (Ods), Petr Fiala, da lui incaricato della formazione di un nuovo governo dopo le elezioni dell’8 e 9 ottobre. (Vap)