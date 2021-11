Francia: Le Pen, voglio un governo di unione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National e candidata alle prossime elezioni presidenziali, Marine Le Pen, in caso di vittoria vuole "fare un governo di unione nazionale". "Tutti quelli che credono nella Francia" potranno "partecipare", ha detto Le Pen intervenendo ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info". La candidata dell'estrema destra francese ha spiegato di aver bisogno di "dieci anni" per mettere in atto il suo progetto, per questo prevede in caso di vittoria di restaurare il settennato presidenziale con un mandato non rinnovabile. Il quinquennio, secondo Le Pen, ha "snaturato" la Quinta Repubblica e la figura del "presidente arbitro" voluto dall'ex presidente Charles de Gaulle è diventato un "capo clan". (Frp)