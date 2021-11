Credito: Turchia, Bbva lancia Opa per 100 per cento di Turkiye Garanti Bankası

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della banca spagnola Bbva ha deciso di lanciare un'offerta pubblica di acquisto per l'intero capitale di Turkiye Garanti Bankası (Garanti), di cui già controlla il 49,8 per cento del capitale, in un'operazione da 2,2 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". L'operazione, tuttavia, non sarà immediata in quanto è soggetta all'ottenimento delle autorizzazioni di vari organi regolatori e si prevede che non si chiuderà prima del primo trimestre 2022. "Questa operazione è una magnifica opportunità per investire nella nostra filiale in Turchia e generare valore per i nostri azionisti", ha detto il presidente del gruppo Bbva, Carlos Torres Vila. (Spm)