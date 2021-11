Energia: Cingolani, speriamo che da marzo costo gas possa calare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui costi dell’energia “il prossimo trimestre è ancora punto interrogativo, si spera che dopo marzo, nella prima metà del 2022 con il Nord Stream, il prezzo della materia prima possa normalizzarsi anche se non tornerà ai livelli di prima”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a “24 Mattino” su Radio24. In Italia i costi “sono il doppio rispetto a Polonia o Germania, abbiamo fatto scelte serie e impegnative, per questo paghiamo un po' di più”, ha aggiunto il ministro. (Rin)