Germania: Covid, incidenza contagi supera quota 300 per la prima volta

- L'incidenza settimanale dei contagi da Covid-19 su 100 mila abitanti in Germania ha superato per la prima volta dall'inizio della pandemia nel Paese, a marzo del 2020, quota 300, attestandosi a 300,3. È quanto comunicato dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Nelle ultime 24 ore, i contagi da coronavirus sono stati 23.607, i decessi 43 e le guarigioni 16.400. Gli ultimi dati portano infetti, vittime e guariti rispettivamente a 5.045.076, 97.715 e 4.494.300. (Geb)