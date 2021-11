Giappone-Usa: incontro tra ministri Commercio Haguida e Raimondo, focus su tariffe acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio del Giappone, Koichi Haguida, ha incontrato oggi a Tokyo la segretaria del Commercio Usa, Gina Raimondo, nel tentativo di convincere la nuova amministrazione presidenziale Usa a rimuovere le tariffe addizionali che gravano sulle esportazioni di acciaio giapponese verso gli Stati Uniti. L'incontro giunge a seguito della risoluzione di una disputa analoga tra Stati Uniti e Unione europea il mese scorso, con la decisione di Washington di consentire all'Ue l'esportazione di una quota di acciaio e alluminio verso gli Usa senza dazi. "Stati Uniti e Giappone puntano a risolvere le preoccupazioni bilaterali in quest'area", afferma una nota del Rappresentante del commercio Usa pubblicata venerdì 12 novembre. L'avvio dei colloqui sull'acciaio col Giappone "offre un'opportunità di promuovere standard superiori, far fronte a problematiche comune, incluso il mutamento climatico, e porre di fronte alle loro responsabilità Paesi come la Cina che sostengono politiche distorsive del mercato e contrarie alle norme del mercato", prosegue la nota. Gli Usa hanno imposto nel 2018 tariffe aggiuntive del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio importati, motivandole con esigenze di sicurezza nazionale. (segue) (Git)