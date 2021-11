Giappone-Usa: incontro tra ministri Commercio Haguida e Raimondo, focus su tariffe acciaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari diplomatici di Stati Uniti e Giappone hanno concordato la scorsa settimana l'organizzazione entro la fine del mese di novembre di una visita ufficiale del primo ministro giapponese Fumio Kishida negli Stati Uniti, per un secondo incontro con l'inquilino della Casa Bianca, Joe BIden. Lo riferisce la stampa giapponese,che cita "fonti governative" giapponesi a margine di un incontro a Tokyo tra il viceministro degli Esteri Takeo Mori e Daniel Kritenbrink, assistente segretario di Stato Usa per gli affari dell'Asia Orientale e del Pacifico. Kritenbrink ha incontrato anche Keeichi Ichikawa, direttore generale del dipartimento per gli Affari del Nord America presso il ministero degli Esteri giapponese, col quale ha discusso la cooperazione bilaterale per il conseguimento di un "Indo-Pacifico libero e aperto" e il contrasto all'influenza cinese coercitiva sullo status quo regionale. (segue) (Git)